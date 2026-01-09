Размер шрифта
Найдена связь между хрупкостью костей и шизофренией

GenPsy: шизофрению и остеопороз связывают 195 генетических точек
Ученые из Главной больницы Тяньцзиньского медицинского университета установили, что шизофрения и остеопороз имеют 195 общих генетических локусов. Результаты исследования опубликованы в журнале Genomic Psychiatry.

Медики давно замечали странную закономерность: люди с тяжелым расстройством мышления и восприятия гораздо чаще страдают от хрупкости костей и переломов. Обычно это объясняли нехваткой витамина D, малой подвижностью или побочными эффектами антипсихотических лекарств. Но такие причины не давали полного ответа, почему проблема возникает даже у молодых пациентов.

Команда проанализировала геномы более чем 500 тысяч человек из национальных корейских и международных баз данных. Исследователи объединили несколько современных вычислительных методов, которые позволяют находить совпадения в ДНК даже тогда, когда одни варианты повышают риск одной болезни и одновременно снижают риск другой.

Анализ показал, что между двумя состояниями действительно существует заметное молекулярное перекрытие. Обнаруженные локусы связаны с 1376 генами, кодирующими белки, а обогащение по биологическим процессам выявило 59 ключевых путей.

На первом месте оказался метаболизм азоторганических соединений — система, важная и для работы нейронов, и для построения костного матрикса. Также выделились гены, отвечающие за развитие анатомических структур и общие механизмы клеточной регуляции.

Генетическая связь различалась в зависимости от участка скелета. Самым чувствительным показателем оказалась плотность костной ткани пятки, тогда как для предплечья значимых совпадений не нашли. Авторы считают, что новые данные в будущем могут помочь врачам раньше выявлять пациентов с риском переломов и подбирать более безопасные схемы лечения. Пока результаты требуют подтверждения в клинических условиях.

Ранее был найден способ создать клетки мозга, защищающие от шизофрении.

