Кучеров не попал в топ-3 претендентов на «Харт Трофи»

Кучеров занял пятое место в гонке за «Харт Трофи»

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место в голосовании за приз самому ценному игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Харт Трофи» по версии The Hockey News.

По результатам голосования 16 экспертов Кучеров набрал девять очков.

Победу одержал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, получивший 73 балла. Второе место с 59 баллами занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Замкнул тройку призеров защитник «Сан-Хосе Шаркс» Макклин Селебрини (56 баллов), а четвертым стал форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен с 15 баллами.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 41 результативную передачу.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

