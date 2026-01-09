Размер шрифта
Новости политики

На Украине объяснили удар «Орешником» по Львовской области

Украинский аналитик Флеш: удар «Орешником» по Львовской области адресован Европе
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия ударила ракетой средней дальности «Орешник» по Львовской области в качестве послания Европе. Такое мнение выразил украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» в своем Telegram-канале.

По его мнению, Россия не преследовала цели «что-то глобально поразить».

«Я считаю, что это было послание, адресованное Европе, о возможностях и решимости РФ», — предположил Бескрестнов.

Эксперт считает, что именно поэтому для удара был выбран регион на западе Украины.

Минобороны РФ подтвердило, что российские военные в ночь на 9 января нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могли стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли последствия удара «Орешником» по Украине.

