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Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС

В июле Сбербанк выдал более 9 тыс. кредитов на ИЖС на рекордные ₽39,5 млрд

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Сбербанк в июле 2023 года обновил рекорд по выдаче ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

По данным Домклик, банк выдал более 9 тысяч таких кредитов на сумму 39,5 млрд рублей. Это максимальные показатели за всю историю реализации банком программ ипотеки на ИЖС. Доля сделок по этому направлению в общем объеме ипотечных кредитов Сбербанка в июле превысила 10%. Во второй половине 2022 года она составляла лишь 4-5%.

«По нашим прогнозам, к концу 2023 года его портфель кредитов на ИЖС может достичь 300 млрд рублей — это в раза больше, чем годом ранее. Ввод жилья в этом сегменте растёт опережающими темпами, и мы видим востребованность льготных программ на ИЖС у россиян», — рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

60% кредитов на строительство частных домов выдается в рамках программы господдержки. По данным, аналитиков Домклик — средний размер ипотеки на ИЖС в России в 2023 году составил 4,3 млн рублей, первоначальный взнос — 1,2 млн рублей, а стоимость объекта недвижимости — 5,6 млн рублей. Ежемесячный платеж по таким кредитам в среднем равен 31,4 тыс. рублей. Более половины кредитов на ИЖС в Сбербанке берется на строительство домов самостоятельно.

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