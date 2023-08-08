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Врач объяснил, как побороть дневную сонливость в жару

Сомнолог Кудинов: прохладный душ поможет справиться с дневной сонливостью в жару

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Depositphotos

Побороть дневную сонливость в жару, в случае отсутствия кондиционера, поможет прохладный душ или умывание лица холодной водой. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. Если же взбодриться не получается, эксперт посоветовал короткий сон.

«Чем сопротивляться сонливости, проще ей поддаться, соблюдая определенные правила. Можно немного вздремнуть, но не больше 25 минут в лежачем или полулежачем состоянии. Если спать дольше, тогда человек перейдет в глубокий сон и просыпаться будет тяжело», — пояснил Кудинов.

Он добавил, что во избежание сонливости необходим полноценный ночной сон — 6-8 часов.

В 2023 году ученые из Эксетерского университета (Великобритания) установили лучшее время для отхода ко сну для снижения рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что у тех, кто ложился спать в период между 10 и 11 часами вечера, наблюдался наименьший риск инфаркта, инсульта и других проблем с сердцем.

Ранее ученый объяснил, как нужно изменить образ жизни россиянам из-за жгучего солнца.

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