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Курс доллара поднялся выше 97 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара в ходе торгов 7 августа поднялся выше 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Как свидетельствуют данные валютных торгов, курс американской валюты преодолел рубеж в 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года.

По информации на 10:46, курс доллара находился на уровне 97,01 рубля (+1,38%). А уже через семь минут он замедлил рост и торговался на уровне 96,65 рубля (+1,01%).

Одновременно курс евро увеличился до 106,2 рубля (+0,56%), юань — до 13,416 рубля (+0,62%).

4 августа курс доллара поднялся до 96 рублей впервые с марта 2022 года.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что текущее ослабление курса рубля связано с внешними причинами и действиями спекулятивного характера. По его мнению, российский валютный рынок не очень объемный, и его довольно легко раскачивать действиями спекулянтов.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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