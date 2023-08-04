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В России предложили выплачивать 1 млн рублей за рождение пятерняшек

В России предложили поднять выплаты за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила увеличить единовременную федеральную выплату в России за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек. Она отметила, что текущая выплата при рождении ребенка составляет 45 818 рублей за двойню и 68 727 рублей за тройню в 2023 году.

Волынец отметила, что в некоторых регионах уже существуют свои выплаты за рождение двойни и тройни, но их размеры различны. Например, в Самарской области выплачивается 50 тыс. рублей за двойню и 350 тыс. рублей за тройню, а в Калининградской области предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей за тройню.

Волынец отметила, что различия в размерах региональных выплат свидетельствуют о том, что введение дополнительных мер поддержки семей зависит от финансовых возможностей каждого региона. Она подчеркнула важность демографии как ключевого фактора для долгосрочного экономического развития страны.

В своем обращении к первому заместителю председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, Волынец просит поддержать инициативу и разработать законопроект о повышении размера единовременной выплаты за одновременно рожденных двоих и более детей. Предложено установить федеральную выплату в размере 250 тыс. рублей за двойню, 350 тыс. рублей за тройню, 500 тыс. рублей за четверняшек и 1 млн рублей за пятерняшек.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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