Вице-спикер Госдумы призвал расширить сроки выплат детского пособия

Законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента его зачисления в детский сад был подготовлен и направлен на отзыв в правительство РФ вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

В своем законопроекте депутат предлагает внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и расширить статьи 13 и 14 новыми нормами. Согласно предложению, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется даже после достижения им 1,5 лет, если родитель не может работать из-за необходимости ухаживать за ребенком, которого отказались зачислить в детский сад. Кроме того, предлагается выплачивать такое пособие до момента зачисления ребенка в детский сад, после чего выплаты прекратятся.

Чернышов подчеркнул, что законопроект обязует Социальный фонд выплачивать пособие до того момента, пока ребенку не будет предоставлено место в детском саду. Например, если место будет предоставлено в два года, то выплаты будут осуществляться до двух лет.

Вице-спикер пояснил, что данная инициатива особенно актуальна для одиноких матерей, так как они часто вынуждены полагаться на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое не может превышать 40% от средней зарплаты. Когда ребенку исполняется полтора года, а место в детском саду все еще не предоставлено, семья или одинокая мать оказывается в критической ситуации, добавил Чернышов.

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