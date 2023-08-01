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Собянин рассказал о новых льготах для московского бизнеса

В Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования бизнеса

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Москве запустили три дополнительные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

В рамках новых программ, предприниматели смогут привлечь финансирование на инвестиционные цели, а также получить кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность и реализацию венчурных проектов.

Так, получить кредит на инвестиционные цели могут субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) — участники Московского инновационного кластера, реализующие инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Льготная процентная ставка для заемщика составит от 3 до 4,5% годовых. Максимальный размер кредита — 300 млн рублей, а максимальный срок — 7 лет.
 
Кроме того, для заемщиков, использующих в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%. Максимальный размер кредита — 50 миллионов рублей.

Также для высокотехнологичных стартапов, являющихся участниками Московского инновационного кластера, ставка по венчурным кредитам составит 10%. Максимальный размер кредита — 30 миллионов рублей, а максимальный срок — пять лет. При этом город компенсирует 15% от суммы основного долга, чтобы сделать такой займ доступнее.

Предполагается, что реализация новых программ льготного кредитования позволит придать дополнительный импульс развитию высокотехнологичного бизнеса в Москве.

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