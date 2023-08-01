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В Британии заявили о катастрофических последствиях санкций против России для Запада

The Guardian: санкции против России загнали Запад в ловушку

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Shutterstock

Обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс заявил в своей статье для издания, что санкции против России загнали Запад в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей.

По мнению журналиста, ограничения оказались совсем неэффективными в контексте влияния на ход и возможный итог конфликта на Украине. Дженкинс отметил, что европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы.

Автор статьи считает, что Запад оказался в ловушке из-за гордости, которая не позволяет ему остановиться. Дженкинс указал, что не смог найти признаков прогнозирования властями Великобритании и других западных стран последствий санкций до их введения.

«Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», — написал журналист.

Дженкинс считает, что сейчас настало время для переговоров с Россией, даже если это подорвет веру США и Европы в их «любимое оружие агрессии» — экономические санкции.

До этого американский политолог Джон Миршаймер высказывал мнение, что Запад просчитался с эффективностью рестрикций против России.

31 июля Великобритания расширила антироссийские санкции. В обновленный перечень попали еще шестеро россиян, связанных с делом осужденного на 25 лет колонии за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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