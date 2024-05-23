Россиянам назвали симптомы нового варианта коронавируса FLiRT

Заражение новым вариантом коронавируса FLiRT вызывает почти те же симптомы, что и инфицирование «Омикроном». Об этом «Известиям» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

По словам врача, новый вариант не представляет опасности и для него не характерны тяжелые осложнения. Однако вспышка заболеваемости будет: это связано с тем, что многие люди переболели коронавирусной инфекцией давно и уже потеряли иммунитет. Кроме того, FLiRT более заразен, чем «Омикрон».

При заражении новым вариантом потеря обоняния и изменение вкуса встречается относительно редко: у 15% зараженных. Также характерны респираторные проявления: кашель, реже насморк. Могут наблюдаться лихорадка, умеренный интоксикационный синдром, желудочно-кишечные расстройства.

До этого ученые из США допустили всплеск заболеваемости коронавирусом из-за нового варианта. Случаи заражения зарегистрированы в Европе, США и Израиле.

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