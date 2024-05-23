Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-командующего 58-й армией могут перевести в статус свидетеля по делу о мошенничестве

Mash: генерала Попова могут перевести в статус свидетеля по делу о мошенничестве

close
100%
Минобороны РФ

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова могут перевести из статуса подозреваемого в статус свидетеля по делу о мошенничестве с металлоконструкциями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на близкие к следствию источники.

Следствие просит изменить меру пресечения и отпустить военного под домашний арест. Также отмечается, что в деле появилась точная сумма ущерба — 130 млн рублей, однако причастность генерала к преступлению пока под вопросом. Обвинение Попову до сих пор не предъявили.

21 мая экс-командующего 58-й армией арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным источников, следствие считает, что он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

При этом отец арестованного допустил, что его могли подставить из-за «сказанной начальству правды». Попова сняли с поста командующего в прошлом году – сам он связал свое отстранение с докладом о проблемах в армии.

23 мая арестовали начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении особо крупной взятки.

До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее назвали размер взятки по делу Шамарина.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами