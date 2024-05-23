В Москве приостановят регистрацию автомобилей

В связи с проведением плановых технических работ в многофункциональных центрах Москвы не будут регистрировать автомобили и выдавать водительские удостоверения. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

«В связи с проведением 26 мая 2024 года с 09:00 часов до 22:00 часов плановых технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России, предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в многофункциональных центрах города Москвы будет приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане, которые записались на прием 26 мая, смогут обратиться за услугами в любой другой рабочий день.

9 апреля в Москве и Московской области произошел массовый сбой базы ГИБДД. В отделениях образовались длинные очереди, из-за которых водителям приходилось минимум по четыре часа ждать, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто. Затем выяснилось, что сбои в базе ГИБДД фиксируют по всей России, в том числе в Красноярске. Отмечалось, что неполадки зафиксировали сразу после обновления базы ФИС ГИБДД-м.

До этого стало известно, что в столичном ГИБДД образовались длинные очереди автомобилистов из-за нехватки талонов. По данным Baza, раньше машину можно было поставить на учет, либо записавшись через «Госуслуги», либо просто прийти в ведомство без предварительной записи. Ситуация изменилась, когда ввели лимитированную систему выдачи талонов (250–300 штук в день) в электронной очереди.

Ранее сообщалось, что водители в РФ смогут обменять свои права на белорусские без экзамена с июля.