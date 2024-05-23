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В Британии рассказали о планах России на Дружковку

Меркурис: Россия займет Дружковку и окажется у ворот Краматорска

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Станислав Красильников/РИА Новости

Британский аналитик Александр Меркурис утверждает, что российская сторона возьмет под контроль город Дружковка в Донецкой народной республике и окажется у Краматорска, что позволит ВС РФ контролировать весь Донбасс. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Меркуриса.

Эксперт утверждает, что в ближайшее время произойдет наступление на Часов Яр с нескольких направлений. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут его отразить.

Меркурис подчеркнул, что это позволит российской стороне взять под контроль Константиновку и Дружковку, тем самым подойдя к Краматорску, в котором, по его словам, находится штаб украинской группировки, отвечающей за военные действия в Донбассе.

До этого Меркурис заявил, что украинцы уходят со всей территории возле Андреевки и Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР), так как российские военные уничтожили все линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. 

23 мая в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка. В ведомстве рассказали, что село освобождено благодаря активным действиям подразделения «Южной» группировки войск.

Ранее стало известно о потерях ВСУ в районе Работино.

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