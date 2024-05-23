Сафонов может стать одноклубником Головина

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в предстоящее летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Франции.

По информации Transfermarkt, к 25-летнему вратарю сборной России проявляет интерес «Монако». Монегаски ищут нового голкипера, из-за чего их предметный интерес к россиянину может воплотиться в реальную сделку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

По итогам сезона в Лиге 1 «Монако» стал вице-чемпионом и впервые за шесть лет отобрался в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее были опубликованы имена судей 30-го тура РПЛ.