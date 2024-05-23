Песков рассказал о позиции РФ по вопросу легитимности Зеленского

Граждане Украины сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Владимира Зеленского как главы государства или нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у представителя президента РФ, какой позиции придерживаются российские власти по вопросу легитимности украинского лидера. Вопрос возник в связи с истечением срока полномочий Зеленского, который должен был покинуть пост главы государства 20 мая.

«Конечно, сами украинцы должны определиться — это будет Конституционный суд или как они посчитают — сохраняется ли легитимность или нет. Наша позиция в этом и заключается», — сказал Песков.

Очередные президентские выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако руководство страны отказалось от проведения голосования, объяснив свое решение действием на территории государства военного положения.

22 мая спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал врагами государства тех, кто сомневается в легитимности нынешнего президента. Он подчеркнул, что не хочет наблюдать за попытками подобных «политических гнид» расследовать вопросы законности власти в стране.

Ранее Зеленский высказался о сроке своих полномочий на посту президента Украины.