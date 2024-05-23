Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань

Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу приехать на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

«Бахрейн сейчас председатель [в Лиге арабских государств (ЛАГ)]. И наш президент пригласил короля посетить в качестве председателя ЛАГ саммит БРИКС в Казани в октябре», — отметил он.

Ушаков уточнил, что приглашение российского лидера принято.

Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина. Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также — актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Накануне стало известно, что Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе двусторонних переговоров не передавал российскому лидеру никаких предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков,

Ранее Путин подарил длинный Аurus королю Бахрейна.