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Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казань

Путин пригласил короля Бахрейна посетить саммит БРИКС в Казани

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Росконгресс

Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу приехать на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

«Бахрейн сейчас председатель [в Лиге арабских государств (ЛАГ)]. И наш президент пригласил короля посетить в качестве председателя ЛАГ саммит БРИКС в Казани в октябре», — отметил он.

Ушаков уточнил, что приглашение российского лидера принято.

Король Бахрейна прилетел в Россию 22 мая по приглашению Путина. Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также — актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Накануне стало известно, что Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе двусторонних переговоров не передавал российскому лидеру никаких предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков,

Ранее Путин подарил длинный Аurus королю Бахрейна.

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