Президент Болгарии Румен Радев заявил, что пришло время решать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом лидер государства сообщил на брифинге по итогам аудиенции у Папы Римского Франциска, передает агентство Novinite.

«Самая большая задача, стоящая перед человечеством, — положить конец кровавым войнам на Украине и в секторе Газа. Это требует осознанности, рационального мышления и международных усилий по достижению мира, основанного на международном праве. Настало время полагаться на дипломатию, поскольку мы увидели, что мира невозможно достичь только экономическими и военными средствами», — заявил Радев.

23 мая официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что украинский конфликт затянулся из-за действий Лондона и его союзников, помешавших проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, что боевые действия на территории страны могли закончиться еще весной 2022 года. Как рассказал парламентарий, Москва и Киев были близки к подписанию соответствующего договора. Но британский политик Борис Джонсон, который на тот момент занимал пост премьер-министра королевства, отговорил украинские власти от заключения каких-либо соглашений с РФ.

Позже сам Джонсон опроверг свою причастность к срыву российско-украинских переговоров.

Ранее в НАТО подтвердили отказ направлять войска на Украину.