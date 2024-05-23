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Жители Белгородской области нашли на улице российскую авиабомбу

Baza: на улице в селе Ясные Зори Белгородской области найдена авиабомба ФАБ-250

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Телеграм-канал «112»

В селе Ясные Зори Белгородской области обнаружена российская авиационная бомба ФАБ-250. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники в регионе.

По данным собеседника издания, боеприпас был найден утром 22 мая на улице Лесной в селе Ясные Зори, которое расположено в восьми километрах от границы с Украиной. Жители ближайших 11 домов в количестве 18 человек были эвакуированы. Специалисты изъяли бомбу для последующего уничтожения. Как боеприпас оказался в населенном пункте — неизвестно, но это выясняется, сказал источник.

13 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителей села Разумное попросили выехать в безопасное место из-за падения на территории населенного пункта авиабомбы ФАБ-500. Он назвал инцидент «падением взрывоопасных предметов». Тогда Baza уточняла, что 500-килограммовая авиационная бомба упала в районе дома на улице Вересковой.

Ранее нештатный сход боеприпаса произошел в Воронежской области.

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