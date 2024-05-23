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В МИД РФ объяснили предложение Минобороны уточнить границу на Балтике

МИД: предложение МО РФ уточнить границы на Балтике носит технический характер

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Александр Гальперин/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о техническом характере предложения министерства обороны РФ уточнить государственную границу в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, военное ведомство аргументирует необходимость пересмотра прямых исходных линий в Балтийском море, которые были установлены еще в 1985 году тем, что положение береговой линии и островов меняется с течением времени в силу природных обстоятельств. Она также обратила внимание, что действующие сегодня прямые исходные линии были определены по материалам гидрографических работ середины XX века и покрывали территории Латвии и Эстонии, которые тогда входили в состав СССР. Данный факт «не стыкуется с современными политико-географическими реалиями», отметила Захарова.

Еще она подчеркнула, что подобная работа «носит, будет носить, должна носить технический характер». По ее словам, российская сторона во время такой работы использует обновленные морские карты крупного масштаба, чтобы более точно определять координаты местности.

До этого на портале публикации проектов нормативно-правовых актов был опубликован законопроект, согласно которому Минобороны РФ предлагает уточнить линию государственной границы в районе Калининградской области. Документ предполагает утверждение координат, от которых отмеряется ширина российской прилежащей зоны у материкового побережья и островов в Балтийском море, на южной части в восточной части Финского залива.

Ранее в Госдуме дали совет «отрезателям» Калининграда от России.

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