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Подсчитано, сколько заработали российские миллиардеры в этом году

РИА Новости: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $32 млрд

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на $32,341 млрд до $309,3 млрд на 1 августа. Это следует из расчетов РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Больше всех с начала года заработал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его капитал вырос на $5,9 млрд, до $21,3 млрд.

В тройку богатейших российских бизнесменов на начало этого месяца вошли один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

Потанин с начала года увеличил свое состояние на $1,23 млрд. Оно достигло $29,8 млрд и обеспечило бизнесмену первое место среди богатейших россиян. Состояние Михельсона, который занял вторую строчку, увеличилось на $2,73 млрд и составило $27,4 млрд. Лисин, занявший третье место, увеличил свои активы на $4,98 млрд, до $24,8 млрд. Алекперов занял четвертую строчку.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе цены акций компаний, долями в которых владеют предприниматели. Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, в него входят 25 граждан России.

Ранее сообщалось, что Великобритания помогает российским олигархам обходить санкции.

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