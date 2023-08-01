Некоторые россияне смогли вернуть доступ к части заблокированных в ОАЭ бумаг

Некоторым российским инвесторам удалось разблокировать часть активов на инвестиционных счетах в банке Emirates NBD (ENBD), который является вторым по величине в ОАЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на трех юристов.

Собеседники пояснили изданию, что речь идет о ценных бумагах эмитентов США и части денег на инвестиционных счетах в ENBD. Доступ к бумагам европейских эмитентов и выплатам по ним остается ограниченным, несмотря на разблокировку, уточнили собеседники.

По словам основательницы юридической фирмы Nevskaya Consulting Дарьи Невской, россияне смогли вернуть свободный доступ к части бумаг, которые были заблокированы, с помощью перевода их в другие депозитарии. Сейчас это единственный способ разблокировки ценных бумаг, сказала Невская. Однако сделать это можно только с активами, которые не номинированы в европейской валюте, подчеркнула юрист.

О блокировке активов на инвестиционных счетах россиян в ENBD стало известно весной прошлого года. Банк разместил их на отделенных от общей массы счетах, ограничил свободные сделки с бумагами и вывод денег. Такое решение было принято из-за антироссийских санкций Евросоюза, которые подразумевают запрет на оказание финансовых услуг российским клиентам и продажу им ценных бумаг, номинированных в евро.

Ранее сообщалось, что крупнейший банк Швейцарии решил отказаться от клиентов из России.