В США признали, что санкционная политика Запада против РФ провалилась

Запад просчитался с эффективностью рестрикций против России. Об этом американский политолог Джон Миршаймер заявил изданию Grayzone.

«Я думаю, что русские выступили лучше, чем они сами ожидали, и уж точно лучше, чем ожидал я», — сделал вывод политический аналитик.

По его словам, даже успешное применение западных санкций не сломило бы Россию, страна не потерпела бы значимого поражения.

Миршаймер раскрыл причину неуязвимости РФ. По его словам, она «очень проста» — Россия верит, что сталкивается с экзистенциальной угрозой на Украине.

Политолог подчеркнул, что ограничения были обречены с самого начала. Для него совершенно очевидно, что россияне были в отличном положении, чтобы в общем и целом обойти санкции.

Эксперт счел антироссийские санкции «серьезным просчетом» со стороны Запада.

31 июля Великобритания расширила антироссийские санкции. В обновленный перечень попали еще шестеро россиян, связанных с делом осужденного на 25 лет колонии за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Минфин США расширил санкции против России.