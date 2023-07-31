Силуанов рассказал о точном размере дефицита федерального бюджета

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в текущем году составит 2-2,5% ВВП. Но точный размер будет определен по итогам третьего квартала. Об рассказал ТАСС глава министерства Антон Силуанов.

«Дефицит может быть превышен, по оценкам, его размер составит 2-2,5% ВВП», — уточнил глава ведомства. По оценке министра, такое превышение абсолютно не критично.

26 июля президент России Владимир Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета до 2,6 трлн рублей в период с января по июнь 2023 года. Он напомнил, что при составлении бюджета его дефицит закладывался на уровень 2% от ВВП к этому моменту. Президент отметил рост ненефтегазовых доходов на 17,8%, а также указал на рост банковского кредитования как один из позитивных индикаторов деловой активности.

Как стало известно ранее, в России планируется запретить деятельность коллекторских агентств. Соответствующий законопроект уже направлен на заключение в правительство, сообщили «Известия».

Аналитики выяснили, что периодически или на постоянной основе подрабатывают 62% россиян, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции против России.