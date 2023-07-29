Вице-премьер России оценил перспективы торговых отношений с Африкой

В России готовы к переводу торговых расчетов со странами Африки в национальные валюты, утверждает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию вокруг сотрудничества со странами Африки вице-премьер оценил на полях второго саммита Россия — Африка.

«У нас успешный опыт расчетов в национальных валютах в ЕАЭС, и мы готовы этим опытом делиться. И готовы торговать с Африкой в том числе в российском рубле, если экономоператорам это будет удобно», — обратил внимание Оверчук.

Как добавил заместитель председателя правительства РФ, переход на национальные валюты во взаимных расчетах является «общемировым трендом».

«Все понимают, что использование традиционных резервных валют в качестве средства расчетов несет очевидные экономические и политические риски», — пояснил Оверчук.

До этого зампредседателя Государственной думы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Также известно, что в итоговой декларации саммита Россия — Африка нет упоминания об Украине. В документе содержатся пункты о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономике и других отраслях.

Ранее Путин написал статью об Африке.