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Банк БРИКС отказался от инвестиций в Россию из-за западных санкций

Глава банка БРИКС Руссефф сообщила об отказе НБР от новых инвестиций в РФ из-за санкций

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Shutterstock

Новый банк развития (НБР), который был создан странами БРИКС в 2014 году, пока не рассматривает новые проекты в России на фоне западных санкций, следует из сообщения в «X» (бывший Twitter) главы банка Дилмы Руссефф. Об этом пишет РБК.

«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — необоснованны», — отметила Руссефф.

26 июля президент России Владимир Путин и Дилма Русефф провели двустороннюю встречу. На ней глава государства приветствовал назначение Русефф на должность главы НБР. Руссефф отметила, что не видит препятствий для расчетов развивающихся стран в национальных валютах и уточнила, что Россия является важным партнером банка.

НБР был создан в 2014-2015 годах Россией, Бразилией, Индией, Китаем, Южной Африкой, его штаб-квартира находится в Шанхае. В июне Египет, ОАЭ и Уругвай стали членами НБР. Свое намерение присоединиться к банку высказывали Аргентина, Саудовская Аравия и Гондурас.

Ранее сообщалось, что банк БРИКС изучит свои обязательства перед Россией.

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