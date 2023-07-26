Экономист раскрыл детали антидолларового плана России и Африки

Россия и страны Африки могут понизить долю доллара в международных расчетах, если перейдут на расчеты в национальных или иных валютах в двусторонней торговле. Об этом в в интервью НСН рассказал экономист Денис Ракша.

«Если в денежном отношении объемы экспорта и импорта будут примерно уравнены, торговля в нацвалютах — вещь абсолютно реалистичная. Поскольку валюты африканских государств не свободно конвертируемые, все зависит от баланса двусторонней торговли. Мы же с ними уже торгуем, вопрос в балансе и политической воле по переходу на расчеты в нацвалютах, дальше начинается техника», — уточнил Ракша.

По мнению экономиста, можно осуществить переход на расчеты не только в рублях или африканских валютах, но и в китайских юанях или дирхаме — денежной единице ОАЭ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого заявила, что Россия вместе со странами Африки планирует работать над ослаблением доллара США. Дипломат отметила, что стороны хотят формировать глобальную недискриминационную повестку дня, а также работать над построением новых условий мирного сосуществования.

Ранее стало известно, почему российские банки перестали принимать иностранную валюту.