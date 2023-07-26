В России хотят запретить деятельность коллекторов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается запретить деятельность коллекторских агентств. Об этом сообщает газета «Известия».

Документом также предлагается запретить банкам продавать коллекторам просроченную задолженность своих клиентов.

Авторы законопроекта считают, что кредитные организации могут сами заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, «оставаясь в рамках правового поля».

В обращении руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова и депутата Александра Аксененко в Банк России говорится, что коллекторы часто пытаются взыскать с граждан задолженность повторно. Парламентарии предлагают регулятору сформировать алгоритм, который позволит исключить возможность повторного взыскания третьими лицами долгов с граждан по кредитным договорам и договорам займа. В Центробанке сообщили изданию, что получили обращение.

Инициатива по запрету продажи задолженности обезопасит попавших в тяжелую жизненную ситуацию граждан от беспредела коллекторов, уверен депутат Госдумы Сергей Колунов.

В апреле ЦБ разработал рекомендации по синхронизации взыскания долгов для коллекторов и банков.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.