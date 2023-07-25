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Помощник президента РФ рассказал, когда Москва вернется к обсуждению зерновой сделки

Ушаков: РФ готова вернуться к зерновой сделке, когда в отношении нее реализуют обязательства

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Shutterstock

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что российская сторона готова вернуться к участию в зерновой сделке, если обязательства в отношении РФ будут реализованы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сделку приостановили, а не свернули, так как российская часть так называемого пакетного решения не выполняется.

«Мы прекратили свое участие в этой сделке с 18 июля, но готовы вернуться к участию, если наши обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализоваться на практике», — сказал Ушаков.

25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о возвращении к зерновой сделке, заявил, что на сегодняшний день это невозможно.

До этого Путин заявил, что продолжение зерновой сделки не имеет смысла. Он отметил, что с учетом того, что ни одно из условий сделки, которые касались вывода из-под санкций экспорта Россией на мировые рынки зерна и удобрений, выполнено не было, дальнейшее ее продолжение потеряло смысл.

Ранее Матвиенко объяснила, для чего Украине и НАТО нужна была зерновая сделка.

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