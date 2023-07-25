Эксперт перечислил факторы удержания курса рубля

Управляющий активами управляющей компании ПСБ Андрей Алексеев заявил, что для поддержания рубля необходимо повышение ключевой ставки и введение налогового периода. Об этом он сообщил «Известиям».

По мнению Алексеева, удержанию рубля от падения могут поспособствовать два фактора.

«Первый — сезонный фактор в виде налогового периода, так как предложение валюты на торгах должно увеличиться. Второй фактор — решение Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 1 п.п. (процентный пункт. — «Газета.Ru») Повышение ставки может краткосрочно удержать рубль от дальнейшего падения даже с учетом текущих ограничений по капитальному счету», — заявил эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара стабилизировался в районе 90 рублей. По его мнению, в ближайшие месяцы не стоит ждать как сильного снижения, так и существенного укрепления курса рубля.

Аксаков сказал, что ЦБ «держит руку на пульсе», в частности сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых — поднял ключевую ставку. По мнению депутата, действия ЦБ «охлаждают пыл тех, кто, в том числе в спекулятивных целях».

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.