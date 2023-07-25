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В Совфеде рассказали о состоянии госдолга России

Глава Совфеда Матвиенко: у России есть возможность увеличить государственный долг

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Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что Россия может позволить себе увеличить государственный долг, это не скажется негативно на ее бюджете или финансовой системе. Ее слова приводит ТАСС.

Матвиенко добавила, что сейчас в России минимальный размер госдолга.

Такой показатель, по словам главы СФ, свидетельствует о взвешенной финансовой политике российских властей. В качестве примеров Матвиенко привела США, где госдолг «давно зашкаливает», и Великобританию, где «госдолг уже равен 100% ВВП».

Спикер верхней палаты парламента добавила, что, поскольку остаются резервы пополнения доходной части бюджета России, недопустимо увеличивать налоги для бизнеса, поскольку это будет контрпродуктивно.

Госдолг России формируется из ее внешнего и внутреннего долгов. К внешнему относится задолженность страны по зарубежным займам и невыплаченным по ним процентам. Фактически — все долги России в иностранной валюте (федеральных органов власти, субъектов федерации, ЦБ РФ, госструктур, банков и компаний). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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