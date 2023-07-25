Силуанов определил дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года в 2–2,5% ВВП

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам нынешнего года примерно соответствует ранее запланированному уровню и составит 2–2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, сообщает сайт «Аргументы и факты».

По словам министра, у него нет беспокойства, так как доходы в бюджет поступают даже в больших объемах, чем прогнозировалось. Он подчеркнул, что имеет ввиду доходы, не относящиеся к нефтегазовому сектору экономики. Они примерно на 18% превышают уровень прошлого года. Силуанов отметил, что все основные источники доходов, такие как налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, находятся в плюсе.

Глава Минфина объяснил мнение о сильно увеличенном дефиците бюджета нетипично большими авансовыми расходами, произведенными в январе — феврале 2023 года. Эти расходы, отметил Силуанов, были предусмотрены в плане, но обычно основные траты приходятся на четвертый квартал года.

Как заявил министр, сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые закладывались в план. По итогам 2023 года дефицит составит 2%-2,5% ВВП. Силуанов подчеркнул, что более точные цифры можно будет привести только во втором полугодии.

При этом министр особо отметил, что для выполнения и плановых и возникающих в течение года дополнительных расходов имеется достаточно ресурсов.

Ранее Силуанов заявил, что ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 и 2024 году существенно превысят план.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.