Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силуанов определил дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года в 2–2,5% ВВП

Силуанов заявил о дефиците бюджета РФ в 2–2,5% ВВП по итогам 2023 года

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам нынешнего года примерно соответствует ранее запланированному уровню и составит 2–2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, сообщает сайт «Аргументы и факты».

По словам министра, у него нет беспокойства, так как доходы в бюджет поступают даже в больших объемах, чем прогнозировалось. Он подчеркнул, что имеет ввиду доходы, не относящиеся к нефтегазовому сектору экономики. Они примерно на 18% превышают уровень прошлого года. Силуанов отметил, что все основные источники доходов, такие как налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, находятся в плюсе.

Глава Минфина объяснил мнение о сильно увеличенном дефиците бюджета нетипично большими авансовыми расходами, произведенными в январе — феврале 2023 года. Эти расходы, отметил Силуанов, были предусмотрены в плане, но обычно основные траты приходятся на четвертый квартал года.

Как заявил министр, сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые закладывались в план. По итогам 2023 года дефицит составит 2%-2,5% ВВП. Силуанов подчеркнул, что более точные цифры можно будет привести только во втором полугодии.

При этом министр особо отметил, что для выполнения и плановых и возникающих в течение года дополнительных расходов имеется достаточно ресурсов.

Ранее Силуанов заявил, что ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 и 2024 году существенно превысят план.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях