Стало известно, кому могут отказать в пособии по безработице

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Иванова-Швец рассказала, что пособия по безработице могут лишить за неявку в службу занятости. Об этом пишет URA.Ru.

«По закону безработный гражданин должен каждые три недели в службе занятости подтверждать, что он безработный. Если он пропускает или нарушает этот график каким-то образом, то его ... могут лишить пособия», — заявила Иванова-Швец.

Другим условием лишения пособия по безработице эксперт назвала подтверждение наличия источников дополнительного дохода. По словам Ивановой-Швец, законодательство предполагает, что пособие является единственным источником средств человека. Так, на него не могут претендовать пенсионеры, даже если они продолжают присутствовать на рынке труда и ищут работу.

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