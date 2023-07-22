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Стало известно, кому могут отказать в пособии по безработице

Доцент РЭУ Иванова-Швец: пособия по безработице могут лишить за неявку в службу занятости

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова Иванова-Швец рассказала, что пособия по безработице могут лишить за неявку в службу занятости. Об этом пишет URA.Ru.

«По закону безработный гражданин должен каждые три недели в службе занятости подтверждать, что он безработный. Если он пропускает или нарушает этот график каким-то образом, то его ... могут лишить пособия», — заявила Иванова-Швец.

Другим условием лишения пособия по безработице эксперт назвала подтверждение наличия источников дополнительного дохода. По словам Ивановой-Швец, законодательство предполагает, что пособие является единственным источником средств человека. Так, на него не могут претендовать пенсионеры, даже если они продолжают присутствовать на рынке труда и ищут работу.

Ранее глава Минтруда Котяков заявил, что безработица в России постепенно будет снижаться.

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