Глава Rheinmetall не собирается отказываться от строительства завода на Украине

Генеральный директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил, что не считает нужным отказываться от планов по строительству завода на Украине. Его слова приводит газета Bild.

«Нас не заставят отказаться от помощи для этой страны», — указал Паппергер.

По его словам, у Киева есть «действенные возможности для защиты критических целей от атак».

10 июля Паппергер заявил, что Rheinmetall в ближайшие три месяца откроет на Украине завод по производству и ремонту танков и бронетехники. Крупнейший немецкий производитель оружия также будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе, который будет расположен на западе страны. В компании заявляли, что хотят запустить на Украине завод производительностью около 400 танков в год, где будут производить бронетранспортеры Fuchs.

В ответ на это в МИД России предупредили, что немецкий оборонный завод на Украине станет целью ВС РФ.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.