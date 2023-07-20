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США ввели санкции против Алексея Кудрина

Минюст США ввел рестрикции в отношении экс-главы Минфина Кудрина

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Американское министерство юстиции обновило антироссийский санкционный перечень, добавив туда бывшего министра финансов, экс-председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Кудрин Алексей Леонидович, 12 октября 1960 г.р.», — указывается в списке.

20 июля Канада расширила санкции против Российской Федерации, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. Под санкции, в частности, подпали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община. Также в список вошли российские деятели культуры и шоу-бизнеса, среди которых Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Мария Федосеева-Шукшина, Александр Скляр и другие. Кроме того под санкции попали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее Минфин США расширил список санкций против России.

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Санкции против России
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