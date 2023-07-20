Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против Российской Федерации, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Под санкции в частности попали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община.

Также в список вошли российские деятели культуры и шоу-бизнеса, среди которых Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Мария Федосеева-Шукшина, Александр Скляр и другие.

Кроме того под санкции попали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

20 июля Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин 20 июля продлил до 31 декабря 2025 года действие указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции России со стороны иностранных государств.

Ранее Минфин США расширил санкции против РФ.