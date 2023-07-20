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В Минэкономразвития рассказали о сроках оформления электронных виз

Минэкономразвития: электронную визу в РФ можно будет оформить менее чем за неделю

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Shutterstock

В Минэкономразвития заявили, что электронную визу в РФ можно будет оформить менее чем за неделю, передает ТАСС.

Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления, отметили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал запуск электронных виз в РФ с 1 августа. Об этом он сообщил на совещании с правительством.

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила Путина поддержать предложение о запуске в стране с 1 августа электронных виз. Путин поблагодарил Голикову за то, что запуск инициативы происходит раньше срока.

До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что осенью может заработать механизм электронных виз с дружественными для РФ странами.

Также стало известно, что власти Евросоюза решили сделать цифровыми не только шенгенские визы, но и те, что туристы получают для посещения Кипра, Болгарии и Румынии. Изменения будут происходить постепенно. В частности, изменение формата шенгенских виз займет не менее семи лет.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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