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Эксперт о действиях Киргизии в случае введения санкций США: «она будет держать удар»

Гендиректор «Оптимальной логистики» Властопуло: Киргизия под санкциями США сократит объемы транзита товаров в Россию

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Shutterstock

Киргизия сейчас является едва ли не главной страной-транзитером санкционных товаров для России, однако и она будет вынуждена сократить поставки под давлением санкций со стороны западных стран, сказал НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

«Киргизия, конечно, не признается в своей неправоте. Она до последнего момента будет держать удар, но при каких-то более активных действиях со стороны западных стран, транзит через Киргизию начнет спадать. Мы это видели с Турцией, абсолютно аналогичная история. Страна занимала топ места по косвенному импорту, а потом объемы стали снижаться», — отметил Властопуло.

По его словам, в будущем санкционные товары, поставляемые в России, могут стать дороже из-за удлиненных маршрутов и схемы поставок.

«Мы уже ощущаем, что все санкционные товары стали дороже, доставляются дольше, некоторые и вовсе выпали из товарооборота, их невозможно заказать», — сказал эксперт.

Утром 19 июля газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США на этой неделе могут ввести меры экономического воздействия в отношении Киргизии из-за поставок в Россию санкционных товаров. В статье говорится, что Россия в связи с санкциями стала чаще обращаться за помощью к бывшим советским странам Центральной Азии, некоторые из которых исторически и финансово связаны с ней, но при этом активно торгуют с Европой и Китаем.

В тот же день Министерство экономики и коммерции Киргизии сообщило об усилении мер экспортного контроля после консультаций с США и Евросоюзом по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения.

Ранее в Госдуме предположили, что Киргизия не испугается возможных санкций США.

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