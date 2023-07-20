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Путин продлил действие указа о спецмерах в ответ на санкции против РФ

Путин продлил до 2025 года срок действия указа о спецмерах в ответ на санкции против РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции со стороны других государств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предыдущая версия указа была подписана 8 марта 2022 года и действовала до 31 декабря 2023 года.

Этот указ вводил ограничения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в страну продукции и сырья (за исключением товаров, перевозимых россиянами для личного пользования) по списку, утвержденному правительством.

В соответствующий список, в том числе, вошли технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Также был введен запрет на экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и прочее.

24 февраля 2022 года президент России заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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