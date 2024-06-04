Полицейские задержали мужчину, который бросал коктейли Молотова в храм в Тюмени

Мужчина, пытавшийся поджечь фасад храма с использованием бутылки с зажигательной смесью в Тюмени, был задержан полицией. Об этом говорится на официальном сайте УМВД России по региону.

До этого правоохранители сообщали о поисках мужчины, который предпринял попытку поджечь фасад храма в честь святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Республики, используя бутылку с зажигательной смесью.

На текущий момент полицейские задержали преступника в результате оперативно-разыскных действий. Проводится расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Несколько часов назад сообщалось, что мужчина закидал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова. Инцидент произошел на улице Республики. Мужчина подошел к церкви Дмитрия Донского, достал из сумки несколько коктейлей Молотова и разбил их о здание.

До этого в Подмосковье мужчина напал на одну из работниц храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде. Россиянин находился под наблюдением психиатров более 20 лет. В день произошедшего он пришел в трапезную и нанес 13 ударов ножом работнице. Известно, что в этом месте трудилась его мать, сотрудники иногда подкармливали мужчину.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.