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Стало известно, у какого парка в Москве дешевле всего купить квартиру

Риелтор Сырцов: москвичи могут дешевле купить квартиру у Измайловского парка

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Рядом с самыми популярными парками Москвы находятся 36 новостроек с 2,4 тыс. квартир и апартаментов в продаже. Дешевле всего обойдется жилье недалеко от Измайловского парка. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В число самых популярных парков столицы, чаще всего посещаемых местными жителями и туристами, относятся «Сокольники», Измайловский парк, ландшафтный парк на Нагатинском полуострове, парк Победы, «Красная Пресня», «Аптекарский огород», парк Горького, сад «Эрмитаж», «Зарядье».

«Наиболее доступное первичное жилье представлено рядом с Измайловским парком (в среднем 302 тыс. рублей за кв. м), а самое дорогое — поблизости от «Зарядья» (2,23 млн рублей за кв. м). Минимальная средняя цена новостройки вблизи самых посещаемых парков Москвы — 267 тыс. рублей за кв. м, максимальная — 3 млн рублей за кв. м.», — отметил Сырцов.

В Сокольниках парк занимает 50% территории района, поэтому локация пользуется спросом россиян. Вместе с тем директор коммерческого управления Stone Кристина Недря отметила, что земельный банк под новое строительство в районе крайне ограничен за счет исторически сложившейся застройки и статуса парка — охраняемой природной зоны.

Самая современная из топовых зеленых зон Москвы — ландшафтный парк в Нагатинской пойме — открыта в 2018 году. Квадратный метр в ближайшем к ней проекте стоит в среднем 524 тыс. рублей.

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