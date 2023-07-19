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Глава Минтранса России рассказал о ситуации с ценами на авиабилеты

Глава Минтранса РФ Савельев: авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости авиабилетов

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Depositphotos

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания у президента России Владимира Путина рассказал о ситуации с ценами на авиабилеты, передает РИА Новости.

Он указал, что его министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) осуществляет систематический мониторинг стоимости авиаперевозок. По словам Савельева, российским авиакомпаниям удается сдерживать рост цен на авиабилеты, «несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования в три раза».

На прошлой неделе заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований.

Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев говорил, что цены на авиабилеты в текущем году могут вырасти на рейсы внутри страны на 15-20%, международные рейсы в свою очередь подорожают на 40%.

До этого россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях.

Ранее сообщалось, что пассажира не пустили на самолет из-за его имени.

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