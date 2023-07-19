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На Украине сообщили о повреждении зерновой экспортной инфраструктуры

Министерство агрополитики Украины заявило о повреждении инфраструктуры порта Черноморск

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Igor Tkachenko/Reuters

Министерство агрополитики Украины сообщило, что значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области выведена из строя. Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск были атакованы ночью.

«Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года», — утверждается в публикации.

Уточняется, что в указанном порту было уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должны были загрузить на крупнотоннажное судно.

19 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам украинской армии в районе Одессы и по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Дмитрий Песков заявил, что РФ вернется к зерновой сделке при выполнении договоренностей Москвы.

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