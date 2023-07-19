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В Совфеде поддержали закон о кредитных каникулах

В Совете Федерации одобрили законопроект о бессрочных кредитных каникулах

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации России во время заседания в среду, 19 июля, одобрил закон о предоставлении гражданам, который попали в трудную жизненную ситуацию, права на льготный период по кредитному договору с целью восстановить платежеспособность. Об этом сообщает ТАСС.

Мера распространится на автомобильные и потребительские кредиты.

Планируется, что с 1 января 2024 года закон о кредитных каникулах начнет действовать на постоянной основе.

Режим кредитных каникул в связи с пандемией действовал для заемщиков в течение ограниченного периода времени (до 30 сентября 2020 года). Еще кредитные каникулы в условиях санкций действовали с 8 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

Указанный закон предполагает право заемщика обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев.

До этого сообщалось, что банкам в России смягчили формулировки в законопроекте об изменении расчета стоимости кредита. Убран предельный срок необеспеченного кредита и отменен запрет на указание в рекламе ставки по кредиту.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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