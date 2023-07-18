Госдума приняла закон о праве на кредитные каникулы на постоянной основе

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает на постоянной основе возможность для россиян получить каникулы по потребительским кредитам. Об этом говорится на сайте Государственной думы.

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки россиян в период пандемии. С 1 января 2024 года данный механизм станет бессрочным. Такое же решение принято относительно кредитных каникул по ипотеке.

Согласно установленным условиям кредитные каникулы можно будет взять один раз по каждому займу на полгода. Размер займа будет составлять не более 1,6 млн рублей для автомобильных кредитов, 450 тысяч для остальных потребительских кредитов и 150 тысяч для кредитных карт. При этом правительство сможет скорректировать эти данные.

Еще одним основанием кредитных каникул станет падение доходов за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со среднемесячными за год. Также кредитные каникулы можно взять, если жилье заемщика попало в зону чрезвычайной ситуации, нарушена жизнедеятельность, утрачено имущество в результате ЧС.

14 июля Федеральная налоговая служба опровергла появившуюся в сети информацию о приостановке автоматической передачи данных о мобилизованных судебным приставам для оформления кредитных каникул.

30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России до сентября текущего года подумать над кредитными каникулами для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. Ответственным за его выполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось о резком сокращении объема наличной иностранной валюты на руках у россиян.