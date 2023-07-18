Страны БРИКС перешли на путь дедолларизации

Страны БРИКС активно расширяют торговлю в национальных валютах, тем самым встав на путь дедолларизации. Об этом пишет издание Junge Welt.

Страны BRICS намерены ввести в оборот свою собственную валюту. Она будет обеспечена золотом и другими сырьевыми ресурсами, такими как серебро или редкоземельные металлы. Однако перед тем, как полностью отказаться от доллара, страны-участницы союза начали активно торговать в местных валютах. Все это поможет Глобальному Югу стать более независимым от уже ослабшего доллара и создаст новый многополярный мир.

По данным издания, у БРИКС пока нет единого мнения по поводу единой валюты. Однако за ее создание активно выступает Бразилия и Россия. При этом необходимость внедрения независимой финансовой системы ни у кого не вызывает вопросов. С учетом того, что США используют санкции как оружие, желание уйти от доллара в качестве резервной валюты возникает у большего числа государств.

Авторы статьи посчитали, что именно расширение торговли в национальных валютах – первый шаг на пути к дедолларизации. По последним данным Международного валютного фонда, на долю пяти стран BRICS приходится 32,1% глобального экономического роста, на страны G7 – 29,9%. Кроме того, Китай является важным торговым партнером для 125 государств. Если все торговые сделки начнут проводиться в юанях, то положение доллара серьезно подорвется.

22 июня ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу заявил, что Китай смог серьезно уменьшить свою зависимость от американского доллара. Однако до окончательного избавления от этой валюты еще далеко.

Ранее сообщалось, что однополярная экономическая система может разрушиться из-за действий БРИКС.