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В России смогут обнулить пошлины на экспорт в дружественные страны

РБК: разработан проект о праве снижать пошлины на экспорт в дружественные РФ страны

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Виталий Аньков/РИА Новости

Минэкономразвития разработало поправки, которые позволяют на время понизить вплоть до обнуления пошлины на экспорт товаров в дружественные страны для России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Предполагается, что власти РФ смогут установить квоты для льготного вывоза продукции из ряда регионов страны.

Из документа следует, что министерством был разработан проект поправок к закону «О таможенном тарифе». 17 июля документ рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

В пресс-службе Минэкономразвития и пресс-службе правительства сообщили, что правкомиссия одобрила законопроект. В дальнейшем этот проект следует одобрить на заседании кабинета министров. Затем предложение о послаблении на экспорт в дружественные России страны должны внести в Государственную думу.

В пояснительной записке объясняется, что послабления могут быть применены при экспорте «в отдельные дружественные страны» и страны, «с которыми в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество».

Цель указанных поправок «обеспечить гибкость реализуемой таможенно-тарифной политики», добавили в Минэкономразвития. Примерные сроки рассмотрения документа в Госдуме сейчас неизвестны.

До этого стало известно, что в Совете Федерации хотят ввести запретительные пошлины на товары из недружественных стан.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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