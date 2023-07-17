Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море

Судно TQ Samsun последним прошло через черноморский коридор, созданный в рамках зерновой сделки, и достиг Стамбула. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время судно с грузом ожидает прохода через Босфор, чтобы затем доплыть до Нидерланд. На борту сухогруза находится 38,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.