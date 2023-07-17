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Hürriyet: Центробанк Турции может объявить о повышении ключевой ставки

Hürriyet: ЦБ Турции после 20 июля может объявить о повышении ключевой ставки до 16,5-17%

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Lefteris Pitarakis/AP

После заседания 20 июля Центральный банк Турции может объявить о повышении учетной ставки до 16,5%-17%, сообщает турецкая газета Hürriyet.

В статье говорится, что Центробанк страны, путем быстрого повышения процентных ставок разгружая рынки, не желает ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и турецкие бизнес-круги. Повышение процентных ставок становится одним из самых больших препятствий для инвестиций. И если не произойдет никаких неожиданных событий, то процентная ставка может составлять примерно 16,5-17%. Но не следует забывать, отмечает издание, что комитет по монетарной политике проводит свои заседания каждый месяц, и им рассматриваются все данные, в первую очередь, свидетельствующие о развитии ситуации в экономике и последствия принятия решений.

Ранее сообщалось, что Турция ожидает, что в понедельник, 17 июля, российская сторона обнародует решения по срокам действия зерновой сделки, в текущий момент участники механизма находятся в ожидании. Об этом заявил источник, близкий к участникам переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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