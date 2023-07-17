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Россиян предупредили о возможном росте цен на вино

«Ъ»: импортеры алкоголя намерены увеличить цены на вино из-за повышения пошлин

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«Росконгресс»

Импортеры алкогольной продукции обратились в российское правительство из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Крупные алкогольные импортеры обратились в правительство с опасениями из-за обсуждаемого повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%», — отметил автор статьи.

Подобная инициатива стала следствием ситуации 2022 года, когда из-за крепкого рубля образовался избыток импортного алкоголя. Эту информацию изданию подтвердили три источника.

По мнению исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, такая инициатива чревата снижением качества отечественного алкоголя, так как не будет конкуренции. Покупатели при этом станут отдавать предпочтение другим алкогольным напиткам.

Исследователи Катанийского университета отнесли красное вино к числу напитков, повышающих либидо. По мнению ученых, растительные соединения в напитке усиливают кровоток, повышают уровень тестостерона и стимулируют половые органы.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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